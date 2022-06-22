Политолог заверил, что отставка вице-премьера Польши не повлияет на её курс Политолог Неменский заверил, что отставка вице-премьера Польши не повлияет на её внешнеполитический курс

Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Ярослав Качиньский

Отставка вице-премьера Польши Ярослава Качиньского не повлияет на внешнеполитический курс страны, заверил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Партия бывшего вице-премьера остаётся у власти, отметил политолог в разговоре с Pravda.Ru.

Отставка никак не повлияет на внешнюю политику Польши. Партия «Право и справедливость», которую возглавляет Качиньский, была и остаётся у власти. В целом курс правительства, какой был, такой и останется, — сказал Неменский.

Он добавил, что в Польше без серого кардинала Качиньского важных решений обычно не принимают. По словам Неменского, бывший вице-премьер собирается сосредоточиться на парламентских выборах 2023 года, где у его партии могут появиться трудности.

Качиньский возглавил партию «Право и справедливость» в 2003-м и с тех пор является её бессменным руководителем. Его считают одним из самых влиятельных политиков в Польше. Он занимал должность вице-премьера на протяжении 20 месяцев и ушёл с поста 21 июня.

Сам Ярослав Качиньский отметил, что пока на оставленных им постах его заменит министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он сказал, что сейчас для его партии крайне важно вернуть себе былую значимость в жизни Польши, а потому все силы нужно бросить на подготовку к голосованию.