Политолог сообщил, почему украинцам предложили греться фаллоимитаторами

Украинские элиты неадекватно воспринимают ситуацию в стране из-за оторванности от общества и тотального непонимания того, как живет народ, сказал NEWS.ru экс-депутат Рады, политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, люди из властных кругов Киева могут не понимать, насколько издевательскими бывают их советы гражданам по выживанию при отключениях света и тепла.

Я думаю, они просто неадекватно воспринимают ситуацию, в которой оказались украинские граждане — они ее не понимают. Живут в частных домах, у них есть генераторы, тепло, свет — им кажется, что все в порядке. У них нет представления о том, как живут простые украинцы, поэтому они издеваются, и сами этого зачастую не воспринимают как издевательство — для них в этом «ничего такого», — сказал Килинкаров.

Он отметил, что после жесткой реакции украинцев представители власти приходят в себя и пытаются понять, почему люди так реагируют.

Наверное, потому что у людей совсем другая жизнь и совсем другие проблемы. А людям из элит кажется, что деньги есть у всех: что все могут позволить себе сходить в ресторан или купить кофе в ближайшей кафешке — и они думают, что все живут так, без боязни попасть в «бус» ТЦК или потратить последние гроши, — подчеркнул Килинкаров.

Ранее невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах. По ее словам, замерзающие украинцы могут греться фаллоимитаторами с функцией температурного контроля.