Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:39

Политолог сообщил, почему украинцам предложили греться фаллоимитаторами

Политолог Килинкаров: украинские элиты искренне не понимают, как живет народ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинские элиты неадекватно воспринимают ситуацию в стране из-за оторванности от общества и тотального непонимания того, как живет народ, сказал NEWS.ru экс-депутат Рады, политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, люди из властных кругов Киева могут не понимать, насколько издевательскими бывают их советы гражданам по выживанию при отключениях света и тепла.

Я думаю, они просто неадекватно воспринимают ситуацию, в которой оказались украинские граждане — они ее не понимают. Живут в частных домах, у них есть генераторы, тепло, свет — им кажется, что все в порядке. У них нет представления о том, как живут простые украинцы, поэтому они издеваются, и сами этого зачастую не воспринимают как издевательство — для них в этом «ничего такого», — сказал Килинкаров.

Он отметил, что после жесткой реакции украинцев представители власти приходят в себя и пытаются понять, почему люди так реагируют.

Наверное, потому что у людей совсем другая жизнь и совсем другие проблемы. А людям из элит кажется, что деньги есть у всех: что все могут позволить себе сходить в ресторан или купить кофе в ближайшей кафешке — и они думают, что все живут так, без боязни попасть в «бус» ТЦК или потратить последние гроши, — подчеркнул Килинкаров.

Ранее невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах. По ее словам, замерзающие украинцы могут греться фаллоимитаторами с функцией температурного контроля.

Украина
скандалы
блэкаут
удары по Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Легенда на вашей кухне — суп том ям с шампиньонами в домашних условиях
Бояринцев назвал условия успешной работы нового тренера «Спартака»
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.