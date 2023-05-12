Политолог рассказал, чем грозит Швейцарии передача российских активов Киеву Политолог Клышко: швейцарский франк потеряет позиции при передаче российских активов Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передача Швейцарией российских активов Украине нанесет серьезный удар по международной финансово-юридической системе, предупредил политолог Савелий Клышко. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что позиции швейцарского франка и евро заметно опустятся, уступив доллару и китайскому юаню как резервным валютам.

Швейцария и ЕС собственными руками ударят по международной финансово-юридической системе, опустив позиции швейцарского франка и евро, что сыграет на руку американскому доллару и китайскому юаню как резервным валютам, — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Политолог уточнил, что на российском рынке все еще остаются швейцарские компании в сфере банковского дела, фармакологии и медицины. Именно они в качестве ответной меры перейдут под внешнее управление.

Клышко добавил, что тема передачи замороженных российских активов поднимается уже не в первый раз. Он пояснил, что в Европе пытаются найти юридические лазейки, чтобы их действия были максимально легитимны. Но, по его словам, в правовом поле это будет считаться нарушением любых норм финансового международного права.

Эксперт подчеркнул, что еще в 2022 году Швейцария была против передачи российских активов, но через несколько месяцев изменила свое мнение. Политолог призвал воспринимать подобные заявления как очередную PR-компанию в борьбе с Россией. Он добавил, что Швейцария пытается отработать повестку, лавируя между интересами США и Евросоюза.

Власти Швейцарии ранее заявили, что считают возможным использование средств Банка России, которые находятся в стране, для восстановления Украины. Пресс-секретарь Госсекретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш при этом добавил, что позиция Швейцарии в отношении замороженной российской недвижимости и активов на сумму $8,1 млрд осталась прежней — юридических оснований для их передачи Украине нет.