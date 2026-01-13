Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:12

Политолог раскрыл, сможет ли Евросоюз наказать Орбана за самостоятельность

Политолог Лукьянов: ЕС не сможет наказать Орбана за самостоятельную политику

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чиновники Евросоюза не смогут наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его прагматичную и самостоятельную политику, заявил NEWS.ru политолог-международник Федор Лукьянов. Так он прокомментировал массовый переезд автопроизводителей из стран Западной Европы на венгерскую территорию.

Вряд ли можно наказывать венгров за то, что к ним уходят предприниматели. Мы видим, что Брюссель оказывает на Венгрию политическое давление, но пока без особого успеха. А наказывать члена Евросоюза за размещение собственных же европейских производств — это все равно что наказывать сами концерны. Евросоюз, пока он остается таким, как сейчас, на подобные шаги не пойдет, — сказал Лукьянов.

Он не исключил, что в адрес венгерского правительства со стороны Брюсселя могут последовать некие политические заявления.

Но реально помешать Орбану делать из страны индустриальную площадку Брюссель не может, — добавил эксперт.

Ранее Орбан в ходе своего выступления на съезде правящей партии «ФИДЕС» в Будапеште заявил, что его правительство не будет выделять Киеву денег. По словам политика, финансирование Украины аналогично напрасному выбрасыванию денег в бездонную бочку.

