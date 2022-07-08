Политолог предупредил российских силовиков о «ловушках» ВСУ на Украине Политолог Перенджиев предупредил российских силовиков о «ловушках» ВСУ на Украине

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

После взятия российскими силовиками Лисичанска бойцы ВСУ начнут «огрызаться» и оставлять «ловушки» для обновленного состава российской армии, предупредил политолог Александр Перенджиев. По его словам, Москва действует осторожно в этом вопросе, чтобы минимизировать потери среди солдат, передает «Радио 1».

Пока русская коалиция действует несколько осторожно. Но осторожно не только с точки зрения сбережения личного состава, а в том смысле, что противоположная сторона серьёзным образом огрызается. После того, что они потеряли Лисичанск, нам там явно приготовили ряд ловушек, — заверил Перенджиев.

Он также предупредил, что следующее наступление российской армии может быть не по направлению Славянска и Краматорска, как ожидается, а в других районах. По мнению Перенджиева, атаковать стоит в неожиданном месте, чтобы ошеломить противника.

Наступать там, где нас ждут, чрезвычайно опасно, бесперспективно и весьма рискованно с точки зрения сбережения личного состава, — резюмировал политолог.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что армия России продолжит наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Кроме того, он отметил такие пункты, как Авдеевка и Марьинка, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.