Политолог предрек обострение противоречий между Польшей и Украиной Политолог Корнилов: исторические противоречия между Польшей и Украиной вскроются в будущем

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Когда Варшава и Киев поймут, что их сотрудничество не помогло им победить Россию, исторические противоречия между ними снова вскроются, заявил в беседе с «Народными Новостями» политолог Владимир Корнилов. По его словам, срыв выступления украинской писательницы Оксаны Забужко польскими националистами может закончится народным «взрывом». Он отметил, что политические скандалы между Польшей и Украиной со временем будут усугубляться.

Рано или поздно, когда основная задача отойдет на второй план, ну то есть, когда поляки и украинцы поймут, что Россию они не победили и победить не смогут, ясное дело, что все эти старые раны снова вскроются, — заявил Корнилов.

Политолог пояснил, что Польша сотрудничает с Украиной из-за перспективы победить Россию и поэтому страны «объединяются против общего врага». При этом Варшава закрывает глаза на прославление бандеровцев на Украине и терпит требования со стороны президента Зеленского восстановить памятный знак на их могиле в Польше. Эксперт подчеркнул, что это происходит из-за того, что полякам больше не на кого опереться в противостоянии России.

Активисты в Варшаве ранее сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что инцидент произошел в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza, когда протестующие прервали «скандальную» встречу с участием Забужко, которая поставила под сомнение Волынскую резню.