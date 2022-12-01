Политолог: Польша не начнет аннексию Украины без разрешения четырех стран Политолог Межевич: Польша не начнет аннексию Украины без разрешения четырех стран

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аннексия Польшей территорий Западной Украины обсуждается уже несколько месяцев, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Николай Межевич. По его словам, Варшава имеет объективный интерес к Львовской области, но она не начнет аннексию без разрешения Вашингтона, Брюсселя, Лондона и Берлина. При этом степень одобрения подобных планов со стороны США и европейских стран пока неясна, уточнил эксперт.

Особый интерес ко Львову понятен и объективно существует. Но есть ли у поляков на это разрешение — вот правильный вопрос. Причем в данном случае одобрение должно быть получено не только от Вашингтона, но и Брюсселя, Лондона, Берлина. Пока нет уверенности в том, что такое разрешение есть, — рассказал Межевич.

Политолог также отметил, что заявление директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о подготовке Польши к аннексии территорий Львовской, Иван-Франковской и Тернопольской областей могло заставить Варшаву не торопиться с действиями.

Политолог Василий Колташов ранее рассказал, что Польша может аннексировать Западную Украину — она уже готовится взять под контроль украинскую энергетику. По его словам, Варшава со временем заберет себе землю и недвижимость, а позже полностью пересмотрит имущественные права на западе Украины и начнет эксплуатировать регион. Местное население в таком случае вернется к состоянию «угнетенных западных русинов», убежден эксперт.