Политолог рассказал о возможной аннексии Западной Украины Польшей Политолог Колташов: Польша может аннексировать Западную Украину

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Польша может аннексировать Западную Украину — она уже готовится взять под контроль украинскую энергетику, заявил в беседе с «ПолитРоссией» политолог Василий Колташов. По его словам, Варшава со временем заберет себе землю и недвижимость, а позже полностью пересмотрит имущественные права на западе Украины и начнет эксплуатировать регион. Местное население в таком случае вернется к состоянию «угнетенных западных русинов», убежден эксперт.

Западную Украину ждет колоссальное перераспределение имущества в пользу поляков. Местное население в итоге вернется в свое первозданное положение угнетенных западных русинов. Польша будет эксплуатировать эту территорию <...> Варшава просто все вернет обратно, — уверен Колташов.

Политолог напомнил, что территории Западной Украины когда-то принадлежали полякам и украинцы не выступали там в роли собственников имущества, будучи арендаторами земельных участков. Эксперт также отметил, что завладев украинской энергетикой, Польша станет диктовать Киеву свои условия, что в итоге приведет к аннексии территорий Западной Украины.

Польский сенат ранее принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании поучаствовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ.