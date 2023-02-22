Политолог: Польша сможет воевать с Россией только за счет США Политолог Мухин: Польша сможет воевать с Россией только за счет США

Фото: nato.int

Польша желает воевать с Россией, но может делать это только в долг, уверен политолог Алексей Мухин. По его словам, страна «накачивает военные мускулы» за счет европейских и американских средств, но в какой-то момент их нужно будет вернуть. В беседе с ИА SM.News эксперт подчеркнул, что именно поэтому Варшава надеется включить территории Западной Украины в свой состав.

Эти деньги надо будет возвращать. То есть, война будет вестись в долг. Взамен Польша пытается получить и надеется получить территорию Западной Украины. А при хорошем раскладе — и юг Украины, — заявил Мухин.

Политолог отметил, что польский военный потенциал зависит от внешних вливаний, как и украинский. Поэтому, считает он, Варшава поднимала вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Более того, европейцы и американцы рассчитывают на репарации и от России, которая уже записана в число проигравших, рассказал эксперт.

Политолог Василий Колташов в свою очередь рассказал, что Польша может аннексировать Западную Украину. По его словам, она уже готовится взять под контроль украинскую энергетику. Политолог отметил, что Варшава со временем заберет себе землю и недвижимость, а позже полностью пересмотрит имущественные права на западе Украины и начнет эксплуатировать регион. Местное население в таком случае вернется к состоянию «угнетенных западных русинов», убежден эксперт.