Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:39

Политолог объяснил заявления Санду о СНГ давлением на Евросоюз

Аналитик Кисеев: Кишинев пригрозил Евросоюзу «румынской бомбой»

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сообщения о выходе Молдавии из СНГ и возможном объединении с Румынией стали частью спланированной политтехнологической акции, заявил в разговоре с РИА Новости политический аналитик Дмитрий Кисеев. Президент республики Майя Санду дала понять, что если европейские партнеры будут медлить с финансированием страны, она может привести «румынскую бомбу» в действие, считает аналитик.

Он отметил, что Кишинёв стремится донести до Брюсселя позицию о готовности переориентироваться на Бухарест в случае затягивания финансирования и процесса евроинтеграции. В Румынии главные сторонники объединения оказались популистами, считает Кисеев.

В прошлом году МВФ отказался выделять очередной кредит, а Евросоюз после президентских и парламентских выборов как будто забыл о Молдавии. Но Санду хочет получить от кого-то из них деньги, чтобы страна могла свести концы с концами, — сказал аналитик.

Политолог допускает, что власти Молдавии рассматривают это в качестве повода отвлечь граждан от проблем в экономике.

Ранее стало известно, что Молдавия начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров. Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы СНГ.

Молдавия
Румыния
Евросоюз
Майя Санду
Евроинтеграция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
«Бронтозавр»: Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за критику Трампа
Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.