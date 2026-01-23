Политолог объяснил заявления Санду о СНГ давлением на Евросоюз

Сообщения о выходе Молдавии из СНГ и возможном объединении с Румынией стали частью спланированной политтехнологической акции, заявил в разговоре с РИА Новости политический аналитик Дмитрий Кисеев. Президент республики Майя Санду дала понять, что если европейские партнеры будут медлить с финансированием страны, она может привести «румынскую бомбу» в действие, считает аналитик.

Он отметил, что Кишинёв стремится донести до Брюсселя позицию о готовности переориентироваться на Бухарест в случае затягивания финансирования и процесса евроинтеграции. В Румынии главные сторонники объединения оказались популистами, считает Кисеев.

В прошлом году МВФ отказался выделять очередной кредит, а Евросоюз после президентских и парламентских выборов как будто забыл о Молдавии. Но Санду хочет получить от кого-то из них деньги, чтобы страна могла свести концы с концами, — сказал аналитик.

Политолог допускает, что власти Молдавии рассматривают это в качестве повода отвлечь граждан от проблем в экономике.

Ранее стало известно, что Молдавия начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров. Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы СНГ.