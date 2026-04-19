Политолог объяснил, почему Елизавета II не справилась с ролью матери

Елизавета II справлялась с королевскими обязанностями лучше, чем с ролью матери, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. По его мнению, покойной королеве просто не хватало времени, чтобы заниматься детьми.

Если вспомнить, что происходило в семье Елизаветы II, то можно точно утверждать, что она плохо справлялась с ролью матери. Только с одним младшим сыном Эдвардом все было более-менее нормально. А на Эндрю просто пробы ставить негде: его выписали из королевской семьи. Чарльз — скандалы, Гарри — скандалы. Наверное, она слишком молодой женщиной взошла на престол, была вынуждена исполнять и не успевала заниматься детьми, — заметил Трухачев.

При этом политолог подчеркнул: Елизавета, занимавшая трон 70 лет, была по-настоящему исторической фигурой. Она, насколько могла, старалась сохранять традиции Британии, уверен эксперт.

Ее хорошо воспринимали в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, где она тоже являлась главой государства. Так что в качестве символа она, безусловно, олицетворяла собой некую преемственность с великими временами Англии, — заключил собеседник.

Накануне 100-летия со дня рождения Елизаветы II королевский биограф Эндрю Лауни сообщил о том, что в последние годы жизни состояние здоровья ее величества серьезно ухудшилось. По его мнению, королева утратила способность полноценно управлять страной.