19 апреля 2026 в 17:50

Политолог объяснил, почему Елизавета II не справилась с ролью матери

Политолог Трухачев: Елизавета II не успевала заниматься своими детьми

Елизавета II Елизавета II Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Елизавета II справлялась с королевскими обязанностями лучше, чем с ролью матери, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. По его мнению, покойной королеве просто не хватало времени, чтобы заниматься детьми.

Если вспомнить, что происходило в семье Елизаветы II, то можно точно утверждать, что она плохо справлялась с ролью матери. Только с одним младшим сыном Эдвардом все было более-менее нормально. А на Эндрю просто пробы ставить негде: его выписали из королевской семьи. Чарльз — скандалы, Гарри — скандалы. Наверное, она слишком молодой женщиной взошла на престол, была вынуждена исполнять и не успевала заниматься детьми, — заметил Трухачев.

При этом политолог подчеркнул: Елизавета, занимавшая трон 70 лет, была по-настоящему исторической фигурой. Она, насколько могла, старалась сохранять традиции Британии, уверен эксперт.

Ее хорошо воспринимали в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, где она тоже являлась главой государства. Так что в качестве символа она, безусловно, олицетворяла собой некую преемственность с великими временами Англии, — заключил собеседник.

Накануне 100-летия со дня рождения Елизаветы II королевский биограф Эндрю Лауни сообщил о том, что в последние годы жизни состояние здоровья ее величества серьезно ухудшилось. По его мнению, королева утратила способность полноценно управлять страной.

Европа
Великобритания
Елизавета II
принц Эндрю
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
