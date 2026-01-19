Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 19:21

Политолог назвал условие для возобновления поставок газа из России в Европу

Политолог Ткаченко: ЕС может начать закупать российский газ после смены элит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для возобновления поставок российского газа в ЕС на территории Европы должна произойти смена политических элит, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. При нынешних лидерах Евросоюза это маловероятно, уверен он.

Чтобы Европа вернулась к закупкам российского газа, необходима смена нынешней европейской элиты. То есть нужно, грубо говоря, чтобы Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц или даже Урсула фон дер Ляйен вышли на площадь, посыпали голову пеплом и сказали: «Да, мы были неправы». Этого не будет, — сказал Ткаченко.

Он отметил, что технически Россия может возобновить поставки газа в европейские государства почти в любой момент.

При этом газ покупать у России технически совсем не сложно. Газопровод никуда не делся, украинский работает. РФ может начать поставлять газ в Европу хоть завтра, причем в значительных объемах, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что первый российский танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях «Алексей Косыгин» передали заказчику — компании «Совкомфлот». Церемония состоялась на судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.

