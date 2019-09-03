Вице-президент США Майкл Пенс, 2 сентября прибывший в Ирландию с двухдневным визитом, остановился в отеле своего начальника, американского лидера Дональда Трампа. Гольф-клуб президента США расположен почти в 300 км от Дублина, поэтому на встречу с ирландским премьером Пенсу пришлось лететь на самолёте.
После мероприятий в столице Ирландии американский вице-президент вернётся во владение Трампа в Дунберге, отмечает The Hill.
Руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт пояснил журналистам, что изначально не предполагалось возвращения Пенса в отель Трампа. Сотрудники Секретной Службы не успели проверить отель в Дублине, в котором мог бы разместиться политик, из-за чего ему придётся лететь обратно.
Шорт подчеркнул, что сам президент Штатов не просил Пенса остановиться в его отеле, а лишь предложил это сделать.
Ночёвка вице-президента в отеле американского главы стала поводом для критики со стороны представителей Демпартии. Конгрессмен Тед Лью заявил, что Пенс направляет деньги налогоплательщиков в карман Трампа.
Ранее News.ru писал, что генпрокурор США Уильям Барр забронировал вечеринку на 200 человек в отеле Трампа в Вашингтоне. Она пройдёт в декабре и принесёт гостинице прибыль в размере более $30 тысяч.