https://static.news.ru/photo/38aa880a-ce49-11e9-9479-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.trumphotels.com/ireland

Вице-президент США Майкл Пенс, 2 сентября прибывший в Ирландию с двухдневным визитом, остановился в отеле своего начальника, американского лидера Дональда Трампа. Гольф-клуб президента США расположен почти в 300 км от Дублина, поэтому на встречу с ирландским премьером Пенсу пришлось лететь на самолёте.

После мероприятий в столице Ирландии американский вице-президент вернётся во владение Трампа в Дунберге, отмечает The Hill .

Hey @VP @mike_pence : You took an oath to the Constitution, not to @realDonaldTrump . Funneling taxpayer money to @POTUS by staying at this Trump resort is sooooooo corrupt.



Also, I hope you don't encounter bedbugs. Many people say there are lots of bedbugs at Trump properties. https://t.co/KgJfnMRSgt — Ted Lieu (@tedlieu) September 3, 2019

Руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт пояснил журналистам, что изначально не предполагалось возвращения Пенса в отель Трампа. Сотрудники Секретной Службы не успели проверить отель в Дублине, в котором мог бы разместиться политик, из-за чего ему придётся лететь обратно.

Шорт подчеркнул, что сам президент Штатов не просил Пенса остановиться в его отеле, а лишь предложил это сделать.

Ночёвка вице-президента в отеле американского главы стала поводом для критики со стороны представителей Демпартии. Конгрессмен Тед Лью заявил, что Пенс направляет деньги налогоплательщиков в карман Трампа.

Ранее News.ru писал, что генпрокурор США Уильям Барр забронировал вечеринку на 200 человек в отеле Трампа в Вашингтоне. Она пройдёт в декабре и принесёт гостинице прибыль в размере более $30 тысяч.