Politico: ОБСЕ провалила эвакуацию своих сотрудников с Украины

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалила эвакуацию своих сотрудников с Украины, пишет издание Politico в своем расследовании. По информации журналистов, сразу 478 человек из местного персонала были вынуждены покидать украинскую территорию самостоятельно.

Как удалось выяснить изданию, руководство ОБСЕ некоторое время тянуло с эвакуацией, хотя многие западные лидеры предупреждали, что этого делать не стоит. Кроме того, в ОБСЕ просто не было никакого плана на крайний случай, они общались со своими сотрудниками только урывочно, не находясь с ними в постоянном контакте.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 24 февраля в Вене приказала эвакуировать международный персонал с Украины и «содействовать перемещению членов национальной миссии внутри страны, где это возможно и по запросу».

Как пишет издание, с самого начала спецоперации на Украине персонал ждал, когда же начнется организованная эвакуация, но ее все не происходило. Вместо обещанной помощи сотрудникам ОБСЕ просто прислали письмо, в котором выразили им сочувствие из-за сложности ситуации. В итоге им пришлось самостоятельно искать пути выезда с украинской территории.

Ранее стало известно, что сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики задержали работника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже. Это гражданин Украины 1967 года рождения Вадим Голда.