В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ по подозрению в шпионаже

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Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики задержали работника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже. Это гражданин Украины 1967 года рождения Вадим Голда, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения, — говорится в сообщении.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 321 УК ДНР «Шпионаж».

14 апреля стражи порядка задержали сотрудника Луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене. Задержанный позднее дал признательные показания о передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам.

Впоследствии глава ЛНР Леонид Пасечник решил запретить деятельность миссии ОБСЕ на территории республики с 30 апреля. До этой даты все сотрудники миссии должны покинуть пределы ЛНР.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова также сообщила, что СММ ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории республики до 30 апреля. По её словам, это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей.