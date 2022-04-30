Politico: Германия отказалась от поставок российского урана

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Власти Германии согласились запретить ввоз урана из России, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС). Вопрос приостановки поставок урана из России обсуждался по инициативе Польши, которая наряду со странами Прибалтики выступили за прекращение импорта. В публикации также сказано, что депутаты Европарламента также просили включить ядерную энергетику в пакет санкций ЕС.

Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он активно поддерживает запрет на российский уран, — сказано в статье.

Германия при этом не готова полностью отказаться от российской нефти и газа. В Берлине заявляют о поэтапном прекращении поставок, подчеркнул автор материала.

Бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев ранее заявил, что страну ожидает хаос и разорение после прекращения поставок российского природного газа из-за отказа выполнять подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ. Речь идёт об отказе властей республики платить за поставки российского газа в рублях. Политик отметил, что «Газпром» полностью прекратил поставки газа в страну.