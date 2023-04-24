«Политический карлик и военный червь»: в Германии указали на место ЕС Focus: ЕС является политическим карликом и военным червяком

Фото: James Arthur Gekiere/Global Look Press

Евросоюз является политическим карликом, поскольку внутри него много противоречий и нет единства, заявил обозреватель немецкого FOCUS Томас Ягер. По его мнению, ЕС также является «военным червем», поскольку страны ни по отдельности, ни вместе не могут защитить себя и обеспечить безопасность.

[ЕС] далек от политического единства, поэтому во всем мире считается политическим карликом. В военном отношении ЕС сильно отстал. Ни одна страна не может защитить себя и обеспечить безопасность и стабильность по соседству. Вместе они тоже не могут. ЕС — военный червь, — говорится в публикации.

При этом Ягер признал, что Евросоюз играет важную роль в мировой экономике. В то же время обозреватель высказал сомнения в то, что ЕС сможет догнать топ-группу стран за счет массовой поддержки технологических разработок.

Журналист также указал на бессилие Брюсселя в дипломатических вопросах. Ягер пишет, что ЕС не может оказывать решающее, автономное влияние в международных конфликтах. Обозреватель сравнил Союз с бегемотом, который «ненадолго всплывает, открывает рот и снова ныряет». По мнению Ягера, с 1991 года правительства стран ЕС не меняли ситуацию, а наоборот усугубили ее.

Ранее член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин заявил, что будущее Европы будет зависеть от отношений с США. Он отметил, что пока рано говорить о расширении ЕС к 2035 году и росте влияния на мировой арене.