Полиция Швеции запретила сжигать Коран у посольства Турции

Фото: Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция шведской столицы Стокгольма запретила проведение очередной акции с сожжением Корана у посольства Турции, сообщает телеканал SVT Nyheter. Решение было принято в связи с тем, что акция может нести серьезную угрозу национальной безопасности.

Пресс-секретарь стокгольмской полиции Ола Эстерлинг пояснила телеканалу, что человек, подавший заявку на акцию, планировал провести ее в полдень 9 февраля.

Полиция провела диалог со Службой госбезопасности страны и пришла к выводу, что общественный порядок и безопасность не могут быть гарантированы в случае проведения демонстрации, — сказала она.

По словам Эстерлинг, в полиции Стокгольма по-прежнему считают, что проведение подобной акции ранее было разрешено радикальному политику Расмусу Палудану. Однако теперь следует учитывать изменение ситуации, поскольку количество угроз в адрес Швеции возросло.

Палудан устроил сожжение Корана в Стокгольме 21 января. Спустя несколько дней он повторил акцию в Дании. Радикал заявил, что на этом не остановится и намерен продолжать сожжение Коранов. По его словам, он таким образом хочет «научить свободе слова» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который препятствует вступлению Швеции в НАТО.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что в связи с акциями процесс вступления страны в НАТО приостановлен. Турция отказалась от трехсторонних переговоров со Швецией и Финляндией. Министр выразил надежду на возобновление переговоров и последующее вступление в Альянс летом 2023 года.