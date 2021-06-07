Полиция Чехии провела спецоперацию «Кличко» и задержала банду украинцев

https://static.news.ru/photo/e3122652-c6d8-11eb-9a96-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов чешского города Пардубица провели спецоперацию с кодовым названием «Кличко», в рамках которой задержали банду украинцев. Об этом сообщает портал Idnes.

Операцию проводили около сотни полицейских и больше 50 сотрудников таможни. Задержанные занимались поиском работы на чешских фермах для украинских граждан, их обвиняют в отправке в страну нелегальных рабочих.

Мы задержали главного члена банды, который называет себя начальником, члена его семьи и ещё двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику, — отметил следователь Ондржей Старый.

По данным силовиков, нелегалы попадали в страну при помощи уроженцев Закарпатья через Словакию, Венгрию или Польшу по туристическим визам. Им платили небольшие суммы, а часть их дохода забирали себе «работодатели».

За три года работы предполагаемые преступники причинили ущерб стране примерно в 41 млн крон. Часть денег они перевели в доллары, некоторые вложили в недвижимость. Двое задержанных успели приобрести дома на территории Чехии.

Ранее 20 граждан Украины с поддельными румынскими документами были арестованы во французской части острова Сен-Мартен, расположенного в Карибском море.