Полиция Чехии провела спецоперацию «Кличко» и задержала банду украинцев

Сотрудники правоохранительных органов чешского города Пардубица провели спецоперацию с кодовым названием «Кличко», в рамках которой задержали банду украинцев. Об этом сообщает портал Idnes.
Операцию
Мы задержали главного члена банды, который называет себя начальником, члена его семьи и ещё двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику, — отметил следователь Ондржей Старый.
По данным силовиков, нелегалы попадали в страну при помощи уроженцев Закарпатья через Словакию, Венгрию или Польшу по туристическим визам. Им платили небольшие суммы, а часть их дохода забирали себе «работодатели».
За три года работы предполагаемые преступники причинили ущерб стране примерно в 41 млн крон. Часть денег они перевели в доллары, некоторые вложили в недвижимость. Двое задержанных успели приобрести дома на территории Чехии.
Ранее 20 граждан Украины с поддельными румынскими документами были арестованы во французской части острова Сен-Мартен, расположенного в Карибском море.