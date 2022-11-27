Полиция Британии объяснила следы опасного вещества на теле убитого мужчины

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Мужчину, тело которого со следами потенциально опасного вещества было обнаружено в городе Уиган на западе Великобритании, вероятно, застрелили и облили кислотой. Об этом говорится в заявлении полиции Мачестера. Инцидент произошел в четверг, 24 ноября.

По данным правоохранителей, на теле убитого были обнаружены следы потенциально опасного вещества. Полиция призвала всех контактировавших с погибшим связаться с ними или обратиться за медицинской помощью.

По первоначальной информации, жертва получила смертельное огнестрельное ранение и была облита кислотой, — говорится в заявлении.

Сообщается, что после проведения экспертизы было установлено, что бнаруженные на теле погибшего следы вещества не представляют вреда или угрозы для населения. При этом заявляется, что правохранители принимают меры предосторожности в связи с происшествием.

Ранее бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил о том, что открытое разбирательство по «делу Скрипалей» должно помочь определить, верно ли предъявленное Лондоном обвинение в адрес Москвы, что это там организовали отравление.