Полиция Бельгии расследует инцидент с ребёнком в наручниках

Бельгийские силовики проводят внутреннее расследование в отношении коллег. Во время задержания двух детей 11 и 13 лет они надели на одного ребёнка наручники.
Позже материал разлетелся по социальным сетям. На него обратили внимание правозащитники и руководство полиции. Судя по свидетельствам очевидцев, дети испугались,
Внутренняя проверка определит, имелись ли основания у силовиков применить крайнюю меру по отношению к ребёнку. К подобным ситуациям относятся угроза жизни полицейского или вероятность побега.
Ранее NEWS.ru сообщал, что многотысячная антирасистская акция проходит у дворца правосудия в центре столицы Бельгии. Её участники не только выражают солидарность с демонстрантами в США, но и призывают вспомнить о проблемах расизма в европейских странах.
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