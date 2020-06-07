Полиция Бельгии расследует инцидент с ребёнком в наручниках

https://static.news.ru/photo/b3644a68-a8dc-11ea-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool Frederic Andrieu/Belga News/Global Look Press

Бельгийские силовики проводят внутреннее расследование в отношении коллег. Во время задержания двух детей 11 и 13 лет они надели на одного ребёнка наручники.

Позже материал разлетелся по социальным сетям. На него обратили внимание правозащитники и руководство полиции. Судя по свидетельствам очевидцев, дети испугались, пишет газета Le Soir.

Внутренняя проверка определит, имелись ли основания у силовиков применить крайнюю меру по отношению к ребёнку. К подобным ситуациям относятся угроза жизни полицейского или вероятность побега.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многотысячная антирасистская акция проходит у дворца правосудия в центре столицы Бельгии. Её участники не только выражают солидарность с демонстрантами в США, но и призывают вспомнить о проблемах расизма в европейских странах.