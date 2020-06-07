Тысячи бельгийцев вышли на акцию протеста против расизма в Брюсселе

https://static.news.ru/photo/85759294-a8d0-11ea-89e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Многотысячная антирасистская акция проходит у дворца правосудия в центре столицы Бельгии. Её участники не только выражают солидарность с демонстрантами в США, но и призывают вспомнить о проблемах расизма в европейских странах.

Первоначально манифестанты хотели пройти маршем по улицам Брюсселя, но согласовать его с властями не удалось из-за пандемии коронавируса. Активистам разрешили провести протест на площади, порекомендовав соблюдать социальную дистанцию. Однако выполнить это условие оказалось невозможным, поскольку численность митингующих превысила ожидания организаторов. Участники акции не только заполнили площадь, но и соседние улицы, сообщает РИА Новости.

Помимо уже традиционными лозунгов «Жизнь чёрных имеет значения», бельгийцы пришли на демонстрацию с плакатами, на которых написаны имена жертв полицейского произвола в Европе.

Старт протестным акциям против расизма и жестокости полиции был дан в США в конце мая. Там при задержании сотрудниками правоохранительных органов погиб афроамериканец Джордж Флойд. В США протесты сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и стрельбой. По последним данным, там погибли не менее 11 человек. В Европе и других странах мира акции в большинстве случаев проходят более сдержанно.

Ранее NEWS.ru писал, что марш в поддержку движения Black Lives Matter прошёл в японской Осаке. Его организаторы подчеркнули, что акция носит исключительно мирный характер.