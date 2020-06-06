К протестам против расизма присоединилась Япония

https://static.news.ru/photo/0196f256-a8b7-11ea-ae15-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Марш в поддержку движения Black Lives Matter прошёл в японской Осаке. По различным данным, в нём приняли участие от одной до трёх тысяч человек.

Мирный марш направлен на усилия по повышению свобод и равенства темнокожих людей, — цитирует РИА Новости заявление организаторов акции.

Они пояснили, что шествие посвящено памяти не только Джорджа Флойда, но и других жертв расизма и насилия.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в США в конце мая в ходе задержания его полицейскими. Он умер от удушья после того, как один из стражей порядка наступил коленом ему на шею. Инцидент спровоцировал волну протестов против полицейского произвола и расизма сначала в штате Миннесота, а затем и по всей территории США. Они сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями протестующих с силовиками, в результате чего погибли не менее 11 человек.

Протестные акции подхватили во многих странах мира — Великобритании, Швеции, Франции, Австралии и других.

Ранее NEWS.ru писал, что одна из таких акций прошла в столице Германии — Берлине. В ней приняли участие около 15 тысяч человек. Около ста из них были задержаны полицией.