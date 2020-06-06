Полиция Берлина задержала около 100 человек на акции против расизма

https://static.news.ru/photo/bc71e31e-a8ae-11ea-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Zeitz/www.imago-images.de/Global Look Press

В результате прошедшей в столице Германии крупной акции протеста были задержаны 93 человека. В выступлениях приняли участие 15 тысяч граждан.

Сама акция прошла мирно, однако после её окончания часть демонстрантов отделилась и начала стихийный митинг. В ходе него произошли небольшие стычки с силовиками. Один из участников попытался повредить автомобиль полиции, другие забросали сотрудников камнями и бутылками. В общей сложности 28 полицейских получили травмы, троим пришлось обратиться за помощью в госпиталь. Также бутылкой по голове получил фотограф-фрилансер, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

Выступления в Берлине против расизма прошли на фоне аналогичных акций в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее несколько акций против расизма и насилия со стороны полицейских прошли в столице Франции. В частности, 2 июня на улицы вышли митинговать около 20 тысяч человек.

Беспорядки в США спровоцировала смерть Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком, писал NEWS.ru.