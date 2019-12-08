https://static.news.ru/photo/f7da3872-19c3-11ea-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudi BrandstÃtter/imago stock&people/Global Look Press

Древний обряд Крампус, сопровождаемый переодеванием в одноимённое существо из европейского фольклора, в последние годы вызывает всё больше претензий. По рождественскому обычаю, популярному во многих альпийских государствах, мужчины гуляют по улицам в образе чудовища с козлиными рогами, пугают детей и взрослых с конца ноября до середины декабря.

Но в последние годы местные жители жалуются на то, что ряженые злоупотребляют спиртным, плохо себя ведут. Имеют место случаи насилия. Например, в Сети популярно видео, как в итальянском Штерцинге граждане в ужасе разбежались, пока группа злоумышленников в костюмах с рогами начала избивать лежащего человека, сообщает The Guardian.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Польше тысячи байкеров в костюмах Санта-Клаусов устроили массовый заезд в рамках благотворительной акции. Мотоциклисты планируют собрать средства на помощь детским домам.

Заезд приурочен к празднику Миколайки — такое название он получил в честь новогоднего сказочника Святого Миколая. С XVIII века в этот день в Польше детям дарят небольшие подарки. Получая их, они знают, что приближается Рождество и главный подарок в году ещё впереди.