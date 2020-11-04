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«Похороненный» журналистами Кернес выиграл выборы мэра Харькова

19:19, 04 ноября 2020
Геннадий Кернес Геннадий Кернес Фото: Геннадий Кернес/facebook.com

Действующий глава Харькова Геннадий Кернес набрал 60,34% голосов на выборах мэра города, одержав победу в первом туре.

Официальный результат прошедших 25 октября выборов представила городская территориальная избирательная комиссия, передаёт ТАСС. Члены избиркома на заседании зафиксировали переизбрание Кернеса.

В начале сентября мэр Харькова заразился коронавирусом. Инфекция протекала у него в тяжёлой форме, по некоторым данным, Кернес впал в кому, перенёс инсульт и утратил способность к речи. Адвокат политика сообщал, что мэра вывезли на лечение в Германию.

3 ноября украинские СМИ выпустили материалы о смерти Кернеса. В харьковском горсовете кончину мэра оперативно опровергли, писал NEWS.ru. Представитель городских властей заверил, что состояние Кернеса стабильно и скоро политик вернётся на родину.

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