Погромы сотрясают Париж из-за акции против полицейского произвола

https://static.news.ru/photo/8cfaf534-a544-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Погромами закончилась акция против полицейского произвола в Париже. Разогнать протестующих не удаётся, люди строят баррикады, поджигают мусорные баки, пытаются перекрыть бульвар Переферик.

На митинг парижане вышли в поддержку акций протеста в США из-за гибели Джорджа Флойда. Французы припомнили гибель 24-летнего афроамериканца Адама Траорэ в начале июня 2016 года у себя в городе, пишет Le Figaro.

Многотысячная толпа собралась у здания суда в Порт-де-Клиши. Пару часов люди стояли спокойно, а потом некоторые ринулись в бой с полицией. По данным префектуры, в протестах участвуют около 20 тыс. человек.

Перед тем, как вспыхнули беспорядки, к протестующим обратилась сестра Адама Траорэ.

Мой брат умер в день своего рождения. Он надел свой боб, надел рубашку в цветочек, взял велосипед и вышел покататься. Но во Франции негр не может выйти на велосипедную прогулку, — пояснила она, прежде чем обвинить французскую полицию в гибели родственника.

Толпа скандировала «Справедливость для Адама!», после чего и начались столкновения с полицией. Протестующие жгут огромные костры, бросая в огонь обломки мебели и материалы с ближайших стройплощадок.

Митинги протеста проходят в Лилле, Лионе и Марселе.

В них принимают участие сотни человек.

Des centaines de personnes ont tentÃ© de partir en manifestation dans les ruelles du Vieux Lyon. Elles ont Ã©tÃ© repoussÃ©es par les forces de l'ordre #Lyon #JusticePourAdama pic.twitter.com/ZU5wFK8DpB — Le ProgrÃ¨s RhÃ´ne (@leprogresrhone) June 2, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что митинг против полицейского насилия, организованный в память о погибшем при задержании в 2016 году темнокожем французе Адаме Траоре, собрал не менее 15 тысяч демонстрантов в Париже.