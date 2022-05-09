Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Австрии Krone Zeitung: пассажирский поезд сошёл с рельсов в Австрии

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Австрийская газета Krone Zeitung сообщила о том, что в северо-восточном округе страны Мёдлинг сошёл с рельсов пассажирский поезд. По информации издания, по меньшей мере два человека погибли, 15 получили серьёзные травмы. На месте работают несколько групп экстренных служб, а также волонтёры.

Причина происшествия при этом не уточняется. Отмечается, что инцидент произошёл в районе коммуны Мюнхендорф.

Микроавтобус с болельщиками «Спартака» ранее попал в дорожно-транспортное происшествие по дороге в Москву из Екатеринбурга после матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Урал» — «Спартак». Авария произошла в ночь на 8 мая вблизи деревни Селянкино.

Водитель микроавтобуса, перевозившего группу футбольных болельщиков из Екатеринбурга в Златоуст, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся. В автобусе находились 15 человек, один из них погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека».