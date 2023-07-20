Подоляк: суда не будут заходить в порты Украины без зерновой сделки

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты после прекращения зерновой сделки, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада». Действие «Черноморской инициативы» прекратилось с 18 июля.

Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний, — сказал Подоляк.

При этом Владимир Зеленский заявил, что владеющие судами компании сообщили ему о готовности продолжать поставки зерна из портов страны. По их словам, «Киев должен выпускать, а Турция впускать» корабли.

Ранее президент России Владимир Путин на собрании с членами правительства указал на невыполнение Западом российских условий по зерновой сделке. Глава государства назвал это наглостью и бесцеремонностью. Путин отметил, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, когда соглашалась на продление «Черноморской инициативы». Но, несмотря на это, договоренности использовались для обогащения американского и европейского бизнеса, а нуждающиеся страны игнорировались. Потери в сфере сельскохозяйственной деятельности РФ составили 1,2 млрд долларов, подчеркнул российский лидер.