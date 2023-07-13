Подоляк назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине Подоляк: боевые действия могут закончиться победой Украины или линией разграничения

Фото: МО Украины

Боевые действия на Украине могут закончиться победой ВСУ, это единственный позитивный исход сражений для Киева, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, в таком случае Украина сохранит свою государственность, а также сможет доминировать в своем регионе. Другие возможные сценарии «убьют» Украину, уверен он.

Первый: мы выиграли, и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и, соответственно, иметь очень четкие партнерские отношения. Сможет модернизировать армию и иметь эффективную армию, — сказал Подоляк.

По его словам, вторым исходом может стать победа России, в таком случае Украине останется «год, три, пять шесть». При третьем сценарии на фронте может быть расчерчена линия разграничения, утверждает Подоляк. Он отметил, что в таком случае Украина лишится своей государственности и «будет умирать очень медленно».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, хорошими для Киева, но не идеальными, поскольку страна не получила официального приглашения в Альянс.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны требуют от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.