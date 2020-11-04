Под Парижем задержали угрожавшего учителям мужчину

https://static.news.ru/photo/037ce8f6-1e95-11eb-9617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Сотрудники полиции задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней выкрикивал угрозы с религиозным содержанием в адрес учителей школы, расположенной в коммуне Атис-Монс под Парижем.

Одна из преподавательниц заявила о происходящем ещё вечером 2 ноября. Она сообщила представителям правоохранительных органов, что когда выходила на улицу во время перерыва, дважды слышала, как пробегавший мимо учебного учреждения мужчина выкрикивал обещания «отомстить за Аллаха и пророка» Мухаммеда, а также угрожал, что «учителя поплатятся».

В местном комиссариате восприняли заявление серьёзно, учитывая убийство школьного учителя радикальным исламистом, которое произошло 16 октября.

Утром 3 ноября несколько полицейских прибыли к школе для обеспечения безопасности. В итоге они задержали подозрительного мужчину, когда тот вновь появился рядом с учреждением перед началом занятий.

По словам источника в правоохранительных органов, задержанный вёл себя угрожающе по отношению к одной из учительниц. Пока неизвестно, какие обвинения могут быть предъявлены мужчине, передаёт Le Parisien.

Ранее NEWS.ru писал, что человек с холодным оружием ходил по станции «Пер-Лашез» в парижской подземке, что привело к панике среди местных жителей. Затем мужчина забаррикадировался в здании неподалёку.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт.

Утром 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Кроме того, 16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.