Под Харьковом Пушкина и Суворова заменят на Бандеру и Петлюру В Изюме на месте улиц Пушкинской и Суворова появятся улицы Бандеры и Петлюры

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В городе Изюм Харьковской области власти решили переименовать улицы Пушкинскую и Суворовскую в улицы Бандеры и Петлюры, сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин в социальных сетях. По его словам, изменения также коснутся целого ряда улиц, в которых присутствуют связанные с Россией названия или исторические личности.

Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы 22 топонима города, — гласит сообщение чиновника.

Так, улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, площадь Революции — площадью Героев Крут, улица Ломоносова — улицей Романа Ратушного, улица Пролетарская — Лондонской, улица Горького — улицей Виталия Смолярова, улица Тургенева — улицей Джохара Дудаева, улица Волоха — улицей гетмана Полуботка, улицу Камчатскую переименуют в улицу Аляски.

27 октября власти Киева переименовали улицу в честь героев полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ранее эта улица носила имя советского маршала Родиона Малиновского, но летом Киевсовет принял решение о переименовании. Руководитель волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный назвал это «увековечением подвига „азовцев“». На приуроченном к событию мероприятии также присутствовали основатель подразделения Андрей Билецкий и другие его представители.

9 сентября одна из улиц города получила имя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Улица, расположенная в Соломенском районе в западной части украинской столицы, ранее называлась Искровская.