«Под диктовку США»: Захарова о резолюции сейма Литвы по России Захарова заявила, что резолюцию сейма Литвы о «терроризме» России приняли по методичкам США

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Резолюция сейма Литвы (высшего законодательного органа страны) о якобы террористической деятельности России принята по указке коллективного Запада, возглавляемого США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live». Дипломат назвала такое решение литовского парламента «отработкой методичек», идущей вразрез с интересами граждан. По её словам, документ является не чем иным, как «заказным материалом».

Подготовлен он [документ] по методичке и под диктовку антироссийских сил коллективного Запада, которые возглавляет Вашингтон. Тут нет никаких сомнений, — сказала Захарова.

Она добавила, что Польша и страны Прибалтики давно являются инструментом США для продвижения «антироссийской линии». При этом они отрабатывают американскую повестку в ущерб своим интересам, заключила Захарова.

10 мая литовский сейм принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». Уточняется, что за проголосовали 128 членов парламента из 141. На официальном сайте законодательного органа уточняется, что в принятом документе представители литовского правительства призвали ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы признать и преследовать в судебном порядке действия, совершённые властями и ВС РФ.