Победитель итальянских выборов Мелони пообещала поддержку Зеленскому Лидер «Братьев Италии» Мелони сообщила о продолжении поддержки Украины

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Джорджа Мелони, лидер одержавшей победу на итальянских парламентских выборах партии «Братья Италии, заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки его страны. Соответствующую запись она оставила в своем Twitter в ответ на поздравление главы украинского государства с победой на выборах.

Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа, — написала Мелони.

Зеленский поздравил партию с успехом и заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии. Он также оценил «постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии».

Досрочные выборы в парламент Италии прошли в минувшее воскресенье 25 сентября. В результате победила правоцентристская коалиция, в которую вошли партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Объединение набрало около 44% голосов избирателей. Ведущей политической силой страны впервые стала правая партия «Братья Италии», она набрала 26% голосов. Ее лидер Джорджа Мелони имеет большие шансы стать новым премьер-министром страны.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик напомнил, что Джорджа Мелони не раз высказывала свою позицию по поводу необходимости оказания помощи Украине. Ожидать, что итальянский кабмин резко сменит свой курс, не стоит. Тем не менее победа Мелони заставит ЕС понервничать, так как правая коалиция не будет безропотно выполнять указания Союза. Практически невозможно решить проблемы в сфере энергетики без Москвы, которая всегда выступает за конструктивный, справедливый диалог и здраво смотрит на происходящее в мире, отметил он.