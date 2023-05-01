По всей Украине звучит воздушная тревога Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, показывают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Первые сигналы поступили из центральных и восточных районов Украины.

После 04:00 (соответствует московскому времени) тревога распространилась на все регионы страны.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С того времени авиационная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно.

Ранее председатель Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. По его словам, украинские вооруженные силы планировали применить их во время контрнаступления. Минобороны данную информацию не комментировало.

В свою очередь издание «Русская Весна» сообщило, что в ночь на 1 мая с российских авиабаз поднялись и отправились в сторону Украины от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков. Предполагается, что они должны нанести предупредительный удар по украинским объектам перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ).