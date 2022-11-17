По всей Украине звучит воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, пишут местные Telegram-каналы. Так, по данным портала Повітряна Тривога сигнал сработал в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновецкой, Закарпатской областях Украины, а также на территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, находящихся под контролем ВСУ, и в Киеве.

Как утверждает советник МВД Украины Антон Геращенко, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Предположительно, в регионе работают системы противовоздушной обороны.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы ПВО. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.