Пленный комбриг ВСУ: обороной Мариуполя и военными руководил нацгвардеец

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обороной украинского Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит полк «Азов», заявил командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, попавший в плен. По его словам, которые приводит РИА Новости, изначально штаб обороны Мариуполя находился в центре города, однако потом он переехал на металлургический комбинат «Азовсталь». То, что обороной Мариуполя руководил командир бригады Нацгвардии, Баранюк назвал странным, потому что, как он указал, «обычно всё наоборот».

Сначала для меня это довольно-таки странно было, что офицер Нацгвардии. Обычно наоборот это всё происходит. Но раз так, скажем так, более старший начальник обозначил, соответственно, никаких проблем. Тем более что я изначально получил как бы свою линию обороны, — сказал он.

Ранее стало известно, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен. Кроме Баранюка в плену также оказался начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков. Они уже дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.

По словам Баранюка, к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны попытался прорваться к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком, его задержали.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала военной спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии города, за исключением промышленной зоны «Азовстали», однако глава государства распорядился отменить штурм территории завода, назвав его нецелесообразным.