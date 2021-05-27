Письмо о бомбе на борту Ryanair отправили после разворота на Минск

https://static.news.ru/photo/d86f8198-bf00-11eb-8730-96000091f725_660.jpg Фото: Darius Mataitis/www.imago-images.de/Global Look Press

Сообщение о минировании самолёта авиакомпании Ryanair, которое впоследствии не подтвердилось, было отправлено уже после разворота борта в сторону Минска. Данную информацию огласили представители швейцарского провайдера ProtonMail. Об этом пишет РИА Новости.

Прежде президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что соответствующее сообщение было отправлено из Швейцарии сразу по трём адресам: в Афины, Вильнюс и Минск. Представители провайдера заявили, что копия электронного письма просочилась в СМИ 26 мая. И это было послание не от компании Proton. Из-за используемого шифрования специалисты не могут получить доступ к содержимому письма. Но компания смогла посмотреть, когда было отправлено сообщение. Провайдер утверждает, что сведения были переданы уже после того, как самолёт развернули.

Как отметили в ProtonMail, в ходе работы не было обнаружено никаких доказательств того, что заявления Минска по инциденту соответствуют действительности. Компания заявила о готовности оказать поддержку европейским властям в их расследовании ситуации после получения соответствующего юридического запроса.

В связи с использованием ProtonMail белорусскими гражданами для защиты своей частной жизни правительством Лукашенко были предприняты попытки заблокировать доступ к ProtonMail с лета 2020 года. Мы осуждаем эти действия, а также недавние действия, связанные с рейсом 4978 авиакомпании Ryanair, — добавил представитель провайдера.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая. Причиной стала информация о бомбе, которая якобы находилась на борту. Эта информация не подтвердилась. Одним из пассажиров рейса был внесённый в список террористов белорусский гражданин Роман Протасевич. Его задержали. Вместе с ним находилась его девушка, россиянка София Сапега. Позже её арестовали на два месяца. Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры самопровозглашённой Луганской народной республики возбудили уголовное дело в отношении основателя белорусского Telegram-канала NEXTA.