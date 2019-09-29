https://static.news.ru/photo/df573702-e29e-11e9-9413-fa163e074e61_660.jpg Лариса Ницой Фото: Larysa Nitsoi/facebook.com

Писательница-русофоб с Украины Лариса Ницой оскорбила таксиста, который отказался говорить с ней по-украински.

По словам борца за сохранность украинского языка, разгневавший её инцидент произошёл во время недавней поездки.

У меня немеют руки и ноги от такого ответа, — прокомментировала она отказ русскоязычного водителя.

Ницой заявила, что таксист является «насильником» и «антиукраинской гнидой». Также писательница высказала своё возмущение службе заказа машин, которая прислала ей такого человека и не захотела объяснять этот поступок, передаёт « Страна.ua ».

Как писал News.ru, ранее Ницой заявила, что Украину «убьёт» равнодушие её граждан, пренебрежение историей и выдающимися личностями. Она была возмущена тем, что общество проигнорировало юбилей украинского писателя Пантелеймона Кулеша. При этом журналисты широко освятили годовщину смерти музыканта Владимира Высоцкого, который якобы является «певцом соседнего народа».