Лариса Ницой Лариса Ницой Фото: Larysa Nitsoi/facebook.com

Писательница-русофоб с Украины Лариса Ницой оскорбила таксиста, который отказался говорить с ней по-украински.

По словам борца за сохранность украинского языка, разгневавший её инцидент произошёл во время недавней поездки.

У меня немеют руки и ноги от такого ответа, — прокомментировала она отказ русскоязычного водителя.

Ницой заявила, что таксист является «насильником» и «антиукраинской гнидой». Также писательница высказала своё возмущение службе заказа машин, которая прислала ей такого человека и не захотела объяснять этот поступок, передаёт «Страна.ua».

Как писал News.ru, ранее Ницой заявила, что Украину «убьёт» равнодушие её граждан, пренебрежение историей и выдающимися личностями. Она была возмущена тем, что общество проигнорировало юбилей украинского писателя Пантелеймона Кулеша. При этом журналисты широко освятили годовщину смерти музыканта Владимира Высоцкого, который якобы является «певцом соседнего народа».

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