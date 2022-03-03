Песков не ответил на вопрос о потерях РФ в ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о потерях российских Вооружённых сил в ходе спецоперации на Украине. За конкретными цифрами он порекомендовал обращаться в Минобороны. При этом Песков отметил, что президент страны Владимир Путин получает соответствующую информацию, поскольку является главнокомандующим, передаёт ТАСС.

К сожалению, не смогу. Это исключительно прерогатива Министерства обороны, — сказал официальный представитель Кремля в ответ на просьбу привести конкретные цифры потерь.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал фейками сообщения о серьёзных потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нет никаких «тысяч раненых».

За весь период спецоперации в Белоруссии лечились примерно 160–170 раненых российских военных. Лукашенко подчеркнул, что его страна помогает РФ только в этом и никаких боёв на территории Украины не ведёт.