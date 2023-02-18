Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии Пентагон: первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии

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Первый украинский батальон завершил обучение по использованию американскими БМП M2 Bradley на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере (Германия). Как передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера, около 635 украинцев прошли пятинедельный курс обучения.

Обучение включало выполнение основных солдатских задач, таких как техника меткой стрельбы, а также медицинскую подготовку, обучение отделения, взвода и роты, а также проведение батальонных боевых учений, — заявил представитель оборонного ведомства США.

Также украинцы обучались работе с артиллерийскими установками M109.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.