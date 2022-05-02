Первая леди США посетит украинских беженцев в Румынии и Словакии

Джилл Байден / Фото White House/via Global Look Press

Первая леди США Джилл Байден посетит Румынию и Словакию 5-9 мая, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и работниками посольств, а также с украинскими беженцами, сообщает Reuters. В офисе Байден заявили, что 8 мая — в этот день в США отмечают День матери — первая леди намерена встретиться с украинскими матерями и детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции.

Супруга американского лидера Джо Байдена, как ожидается, вылетит в Румынию 5 мая. В этой стране она встретится с американскими военными, сотрудниками благотворительных и гуманитарных организаций, а также с представителями румынских властей и беженцами.

После этого Байден отправится в словацкие города Братиславау, Кошице и Вышне-Немец, где проведёт встречу с правительственными чиновниками, беженцами и гуманитарными работниками.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев на прошлой неделе заявило, что почти 5,5 млн человек покинули Украину с начала военной операции 24 февраля, по оценкам организации, их число может вырасти до 8,3 млн. По данным ООН, к 27 апреля более 3 миллионов украинцев уехали в Польшу, при этом Румыния приняла около 817 300 человек, а Словакия — почти 372 000 человек.