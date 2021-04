Перестрелка между чеченцами и курдами в бельгийском Льеже попала на видео

В бельгийский город Льеж были стянуты дополнительные силы полиции из-за столкновений и перестрелок между группировками, состоящими преимущественно из чеченцев и курдов. По предварительным данным, в результате стычек погиб один человек, сообщает The New Arab.

Heavy clashes between #Kurds and #Chechens in Belgian city of #Luik / #Liege . pic.twitter.com/9t0BmP2Nwv