Перестрелка между чеченцами и курдами в бельгийском Льеже попала на видео

https://static.news.ru/photo/0d200492-9fb4-11eb-8960-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

В бельгийский город Льеж были стянуты дополнительные силы полиции из-за столкновений и перестрелок между группировками, состоящими преимущественно из чеченцев и курдов. По предварительным данным, в результате стычек погиб один человек, сообщает The New Arab.

Инициаторами нападения были представители курдской группировки, большинство из которых были одеты в чёрное, у некоторых были бейсбольные биты. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, по меньшей мере, одно автоматическое оружие.

Конфликт, по предварительной версии, возник возле местной станции техобслуживания. Полиция уже задержала трёх курдов и 28 чеченцев, они допрашиваются в рамках расследования происшествия. Был изъят один автомат Калашникова. Полиция следит за сообщениями в соцсетях, в которых утверждается, что местная чеченская община собирается отомстить обидчикам в ближайшее время.

Как сообщал NEWS.ru, перестрелка между двумя группами людей произошла в Стамбуле. В ней погибли два человека, в том числе уроженец Чечни. Кроме чеченцев и азербайджанцев в вооружённом конфликте участвовали граждане Грузии и Сирии. Причиной перестрелки стали долги.