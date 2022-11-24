Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий Bloomberg: переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложили из-за разногласий между странами

Фото: Евросоюз

Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться 25 ноября, рассказал Bloomberg: со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что дипломаты предпримут усилия по преодолению разногласий.

Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами... Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже, — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к согласованию.

Также сообщалось, что и страны Прибалтики отвергли предложенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть. По их мнению, уровень в $65 за баррель является слишком щедрым.