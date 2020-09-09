Переданный Россией Украине активист впал в кому после избиения в Киеве

https://static.news.ru/photo/1bcf506e-f26d-11ea-bd26-fa163e074e61_660.jpg Владимир Балух Фото: Балух Володимир/facebook.com

Переданный Россией Украине Владимир Балух находится в коме. Как сообщили представители бывшего президента страны Петра Порошенко из партии «Европейская солидарность», мужчину избили в Киеве.

В партии не исключают, что причиной трагедии стали его политические взгляды.

Информацию об инциденте подтвердила народный депутат Украины Ирина Геращенко. По её словам, Балух находится в реанимации. Прокуратура взяла расследование под собственный контроль. Факт нападения полиция расценивает как разбой.

В настоящее время правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне избиения, и лиц, с которыми он общался. Также была обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего, пишет РИА Новости.

Ранее Пётр Порошенко заявлял, что Балух вместе с ещё одним освобождённым из РФ, Сущенко, присоединятся к его команде для участия в местных выборах 25 октября.

Летом 2019 года Владимир Балух был среди осуждённых, переданных российской стороной Украине. В 2017 году он был приговорён Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Также в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН, сообщал NEWS.ru.