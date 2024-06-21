«Перед смертью не надышишься»: раскрыт план военной миссии НАТО на Украине Политолог Перенджиев: военная миссия НАТО только оттягивает поражение Украины

Фото: NATO

Военная миссия НАТО на Украине только оттягивает поражение ВСУ, уверен политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что «перед смертью не надышишься».

Я уверен, что не только в Киеве, но и в США, и европейских столицах понимают, что это не просто не выход, а перед смертью не надышишься. Все равно украинцы заканчиваются. Может быть, успеют снизить порог призывного возраста вплоть до 18 лет, но это лишь оттягивает ситуацию. НАТО принимает решение, что нужно готовиться к непосредственному столкновению с Россией, — пояснил политолог.

Перенджиев уточнил, что США и Запад видят, как количество боеспособных частей украинской армии «тает на глазах». По его словам, самые лучшие подразделения расположены на двух направлениях — Волчанск и Часов Яр.

Запад и США видят, что количество боеспособных частей на сегодняшний день тает на глазах. Это касается ВСУ и наемников, которые тоже воюют на Украине. Самые боеспособные части находятся на двух направлениях — Часов Яр и Волчанск, — заявил Перенджиев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Североатлантический альянс собирается организовать на Украине военную миссию. По его словам, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что страна не станет участвовать в миссии ни финансово, ни в виде отправки войск.