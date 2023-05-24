Партию Зеленского уличили в нарушении закона НАПК Украины уличило партию Зеленского «Слуга народа» в нарушении законодательства

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В Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины началась проверка финансирования партии «Слуга народа», говорится в официальном Telegram-канале НАПК. Агентство обнаружило нарушения в финансовых операциях партии президента Украины Владимира Зеленского, которые могут быть квалифицированы как уголовные преступления.

Материалы, полученные НАПК, переданы в Национальную полицию Украины для проведения предварительного расследования.

По информации антикоррупционного агентства, три человека внесли примерно 80 тысяч долларов на счет партии «Слуга народа». При этом эти лица не располагали достаточными доходами, что указывает на возможную попытку третьих лиц использовать анонимное финансирование партии, сообщили в НАПК.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал действующего главу государства Владимира Зеленского и его сторонников врагами народа из-за предложенного кабмином законопроекта об уголовной ответственности за дезинформацию. В эфире своего канала на YouTube он обвинил власти Украины в обкрадывании народа и в том, что они ведут страну к полному краху. Он добавил, что власти во главе с Зеленским продолжают принимать все больше фашистских законов, чтобы превратить Украину в диктатуру, при которой «говорить и дышать нельзя».