Христианско-социальный союз (ХСС) — верный соратник правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) — оказался в непростом положении. После объявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) о решении уйти с поста председателя ХДС и не выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году, партия христиан-демократов вступает в период турбулентности. Ухудшение её рейтинга напрямую может сказаться и на ХСС, позиции которого в бундестаге полностью зависят от «старшего брата» по блоку.

Выборы премьер-министра федеральной земли в Тюрингии, где региональное отделение ХДС пошло на сделку с нерукопожатной «Альтернативой для Германии», чтобы привести к власти удобного кандидата, вскрыли целый пласт проблем в партии Ангелы Меркель. Прежде всего, на первый план вышел формировавшийся годами глубокий внутренний раскол в рядах христиан-демократов. Так называемое правое крыло активно критиковало канцлера за то, что она уводила союз влево и размывала его идентичность, а другая сторона считала эти изменения неотъемлемой частью трансформации, необходимой для выживания в текущих политических реалиях. В этой ситуации актуален вопрос о том, из какого лагеря будет преемник Крамп-Карренбауэр на посту председателя: продолжит ли он политику канцлера Меркель или попытается масштабно развернуться вправо. Ожидаемое обострение внутренней борьбы за пост вряд ли будет способствовать улучшению имиджа ХДС, сильно пострадавшего в результате выборов в Тюрингии. Не исключены дальнейшие отставки, «чистка кадров» и, как следствие, падение рейтинга христиан-демократов, наблюдающееся с 2016 года.

ХСС традиционно выступает на парламентских выборах в блоке с ХДС, поэтому христианские социалисты рискуют оказаться в уязвимой ситуации. Сейчас на их долю приходится 46 мест из 246, которыми обладает объединённая фракция в бундестаге. От того, насколько хороший результат смогут показать христиан-демократы в 2021 году, будет зависеть «правящий» статус блока. ХСС представлен только в Баварии и самостоятельно пойти на выборы не сможет.

Между тем, председатель ХСС и по совместительству премьер-министр Баварии Маркус Зёдер — один из наиболее влиятельных политиков страны, третий по популярности после Меркель и Фридриха Мерца член блока ХДС/ХСС на федеральном уровне. Его имя многократно упоминалось в числе главных претендентов на пост канцлера в 2021 году несмотря на то, что сам он отрицает наличие подобных амбиций.

Маркус Зёдер и Аннегрет Крамп-Карренбауэр Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

АКК и Зёдер пришли на посты председателей партий конце 2018 года почти одновременно и довольно быстро смогли найти общий язык. За неполные полтора года главам ХДС и ХСС удалось сблизить позиции и устранить имевшиеся на тот момент разногласия из-за условий коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии. Также Зёдер добился большей автономии в принятии решений, чем его предшественник на посту Хорст Зеехофер.

После объявления об уходе АКК с поста председателя ХДС, в ХСС сохраняли спокойствие. Как отметили ряд немецких СМИ, включая авторитетную газету Süddeutsche Zeitung, Зёдер ещё утром 10 февраля знал о том, что Крамп-Карренбауэр планирует уйти в отставку, но комментировать это событие он не торопился, а высказался одним из последних, написав сообщение в Twitter-аккаунте под конец дня. Такое промедление в издании связали с желанием ХСС продемонстрировать — в партии всё стабильно. Был в сообщении и другой сигнал, но уже руководству ХДС — необходимы серьёзные перемены.

Ich habe groÃen Respekt fÃ¼r die Entscheidung von @akk - auch wenn es mir leid tut. Denn wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Aber es ist jetzt notwendig, die inhaltliche und personelle Aufstellung der #CDU grundsÃ¤tzlich zu klÃ¤ren. — Markus SÃ¶der (@Markus_Soeder) February 10, 2020

В январе 2020 года Зёдер выступал с инициативой за короткий срок провести перестановки в кабинете министров и заменить самых возрастных и наименее успешных от ХДС/ХСС. По его мнению, такой подход может усилить позиции блока перед парламентскими выборами и немного поднять рейтинг партии Меркель. Тогда эту идею поддержала АКК, а сама канцлер, наоборот, раскритиковала. Вероятно, Зёдер попробует вернуться к этому предложению.

ХСС не может влиять на внутреннюю структуру ХДС и не имеет голоса при выборе председателя союзной партии. Однако христианские социалисты участвуют в согласовании кандидатуры на пост канцлера. Для руководства ХДС и самой Меркель позиция председателя неделима с номинацией на высшую должность, что оставляет Зёдеру возможность высказать свои пожелания перед голосованием.