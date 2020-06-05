Партия Порошенко поддержала кандидатуру Кличко на выборах мэра Киева

https://static.news.ru/photo/bd66cab8-a73d-11ea-aebb-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: kiev.klichko.org

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко предложила мэру Киева Виталию Кличко возглавить список партии на предстоящих выборах в Киевсовет. Политическое движение также выразило готовность поддержать его кандидатуру на пост мэра украинской столицы.

Демократические силы, которые «вместе стояли плечом к плечу на Майдане», должны заявить о своих принципиальных позициях и определить главных союзников, заявила сопредседатель партийной фракции в Верховной раде Ирина Геращенко.

В 2015 году мы поддержали Виталия Кличко как кандидата от нашей политической силы. Именно поэтому «Европейская солидарность» готова и в этот раз выдвинуть Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева. И готова видеть Виталия Владимировича во главе списка «Европейской солидарности» на выборах в Киевсовет, — цитирует Геращенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что украинская столица должна быть зелёной только от парков и скверов, а не от «политического цвета дилетантства и некомпетентности».

Ранее Кличко заявлял, что намерен снова бороться за пост мэра Киева. Кроме того, как писал NEWS.ru, он начал вести переговоры с мэром Днепра Борисом Филатовым о создании новой партии.

Выборы состоятся в октябре.