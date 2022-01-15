Парламент Франции одобрил внедрение в стране вакцинных пропусков

Законопроект о введении вакцинных пропусков вместо санитарных принят парламентом Франции в окончательном чтении. Как отметил спикер Национального собрания Ришар Ферран, за принятие законопроекта проголосовали 215 депутатов, против — 58, ещё семеро воздержались. Документ рассматривался двумя палатами парламента — Нацсобранием и Сенатом — в течение без малого двух недель. Введение в действие новых правил власти планируют как можно скорее, сообщает телеканал BFMTV.

Поводом для этого шага стало усиление эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон», после чего власти Франции в конце 2021 года сообщили о подготовке данного законопроекта. Он предполагает замену имеющихся санитарных пропусков на вакцинные.

Согласно документу, этот пропуск потребуется при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, его запросят также для поездки в поездах дальнего следования. Основанием для выдачи документа будет только прохождение вакцинации от COVID-19. При этом ранее для получения санитарных пропусков также подходил отрицательный тест на коронавирус или факт перенесенного заболевания. Теперь эти условия уже не будут поводом для получения сертификата с QR-кодом.

Ограничение не коснётся несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет — им его предъявлять не потребуется. Однако им необходимо будет по-прежнему иметь санитарный пропуск при посещении перечисленных мест.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил о том, что правительством Австрии принято решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса жителей страны в возрасте от 18 лет. Кампания стартует в феврале. При этом освобождёнными от прививок будут беременные женщины и лица с медицинскими противопоказаниями.

С 15 марта полиция будет иметь право проверять наличие сертификатов о вакцинации у жителей на улице. Отсутствие сертификата или отказ от прививки будет наказываться денежным штрафом в €600.